Морфемный разбор слова простыня

Русский язык
Морфемный разбор слова простыня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простыня я- окончание простын- основа простын- корень
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