Морфемный разбор слова простыня
Русский язык
Морфемный разбор слова простыня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простыня я- окончание простын- основа простын- корень
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