Помогите, пожалуйста! Опишите любого известного человека. (Телеведущий, политик. Впрочем, чтобы он был известным). План описания человека: 1. Кто он 2. Описание внешности 3. Как он общается 4. Как относится к собеседнику...

Гость: Гость:

Андрей Малахов - телеведущий. Симпатичный шатен с правильными чертами лица, с хорошей фигурой, которая, как видно - результат физических нагрузок. Общается Андрей очень грамотно, сразу понятно, что он очень начитанный человек. Его отношение к собеседнику зависит от статуса собеседника и от той ситуации, в которой происходит диалог. Характер речи: в основном устная, при этом Андрей Малахов умеет удачно вести не только диалоги, его высоко уровня интеллекта достаточно чтобы вести хорошие монологи. Свои чувства ведущий выражает чаще скованно,т.к. к этому его обязывает профессия и он должен иметь высокий уровень самообладания. Окружающие относятся к Малахову по-разному, т.к. он публичный человек, у него есть как сторонники, так и противники. Мое отношение к телевущему очень ровное, я думаю,все что он делает публично является частью его профессии, к тому же к такому поведению обязывает популярность, которая в наше время не бывает без скандалов.