Какая сцена в этом маленьком рассказе может считаться самой важной? Тургенев. Бирюк.
Литература
Какая сцена в этом маленьком рассказе может считаться самой важной? Тургенев. Бирюк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как он выпил четверть водки в жару - закусил не помню чем. А потом пошел по дороге и упал замертво.
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