ПОЖАЛУЙСТА образуйте от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом. Обозначь суффикс. Какова функция суффикса? Компьютер, колорит, генерал, программа, бриллиант, бамбук, диалект, караван,карамель,президент, пре...
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ПОЖАЛУЙСТА образуйте от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом. Обозначь суффикс. Какова функция суффикса? Компьютер, колорит, генерал, программа, бриллиант, бамбук, диалект, караван,карамель,президент, престиж,атмосфера,талант,характер,акварель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компьютерный, колоритный, генеральский, программный, бриллиантовый, бамбуковый, диалектный, караванный, карамельный, президентский, престижный, атмосферный, талантливый, характерный, акварельный. Роль суффикса образовать другую часть речи, из существительного прилагательное в данном случае.
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