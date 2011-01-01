, морфологический разбор: двоим, обе, тридцать шестого
Русский язык
, морфологический разбор: двоим, обе, тридцать шестого
Ответ(ы):
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Начальная форма: ДВОИМЧасть речи: Причастие (краткое)Грамматика: Единственное число, мужской род, страдательный залог, настоящее время, несовершенный вид Начальная форма: ОБАЧасть речи: ЧислительноеГрамматика: Именительный падеж, мужской род, неодушевлённое Тридцать шестого: Начальная форма: ТРИДЦАТЬЧасть речи: ЧислительноеГрамматика: Именительный падежНачальная форма: ШЕСТОЙЧасть речи: Имя прилагательное (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, порядковое
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