ПОМОГИТЕ составить конспект(ТАБЛИЦА) ПО КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ:ПОДГОТОВКА К КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ И САМА КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

История
ПОМОГИТЕ составить конспект(ТАБЛИЦА) ПО КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ:ПОДГОТОВКА К КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ И САМА КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА
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Гость:
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