В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?

Физика

В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?

Автор: Гость