В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?
Физика
В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?
Ответ(ы):
Гость:
Они упадут одновременно так как в вакууме нет воздуха и значит нет сопротивления воздухом.
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