В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?

Физика
В нижний конец трубки поместили кусочек ваты и металлическую гайку, после чего из нее откачали воздух. что упадет в противоположный конец трубки быстрее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они упадут одновременно так как в вакууме нет воздуха и значит нет сопротивления воздухом.
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