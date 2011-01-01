Сокращенная электронная формула (записать без квадратных скобок) внешнего энергетического уровня атома искусственно полученного в 2011 году химического элемента, условно названного унуноктий Uuo, занявшего в ПСХЭ «клеточку» №11...
Химия
Сокращенная электронная формула (записать без квадратных скобок) внешнего энергетического уровня атома искусственно полученного в 2011 году химического элемента, условно названного унуноктий Uuo, занявшего в ПСХЭ «клеточку» №118; и общее опасное для живых организмов свойство всех сверхтяжелых элементов с порядковыми номерами в ПСХЭ больше 100 (ответ запишите в виде прилагательного во множественном числе). От
Ответ(ы):
Гость:
Унуноктий 5f14 6d10 7s2 7p6 Радиоактивные
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