Морфологический разбор слова летаю
Русский язык
Морфологический разбор слова летаю
Ответ(ы):
Гость:
Лет-корень,аю-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выделите целую часть,предварительно сократив число A)10/6 б)18/12 В)10/15 г)28/8 д)40/15 е)42/9 ж)50/15 З)56/12 И)72/45 к)252/224
Алгебра
Составьте и запишите 10 сложных предложений с составными союзами потому что оттог?? что после того как с тех пор как зачем чтобы помочь По мере тог...
Литература
Русский язык
2 класс русский язык Прочитайте текст летний лес красуется стройное тело белоствольная Березка Искра выглядит белый глазок земляники рядом краснеют...