Выделите целую часть,предварительно сократив число A)10/6 б)18/12 В)10/15 г)28/8 д)40/15 е)42/9 ж)50/15 З)56/12 И)72/45 к)252/224
Математика
Выделите целую часть,предварительно сократив число A)10/6 б)18/12 В)10/15 г)28/8 д)40/15 е)42/9 ж)50/15 З)56/12 И)72/45 к)252/224
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/3;1 1/2;2/3;3 1/2;2 2/3;4 2/3;3 1/3;4 2/3; 1 3/5;
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