Морфологический разбор слова облаках

Русский язык
Морфологический разбор слова облаках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На розовых (на чём?) облаках -  сущ. 2. Н. ф. - облака 3. Пост.- нариц., неодуш., 2 скл. Непост.- П. п., мн. ч. 4. На розовых (на чём?) облаках -Обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сегодня вдруг исчезло лето. Указать над каждым словом часть речи
Ответить
Математика
Как зделать прямоугольник с сторонами 6см и 3сми провести линию так чтобы получилось2 квадрата
Ответить
Английский язык
Переведите предложения на анлийский 1.Твоя мама хорошо готовит? 2.Джон ездил за г??аницу прошлым летом? 4.Он уже вымыл машину?
Ответить
Биология
Отдел черепа, к которому относятся: верхняя и нижняя челюсть, скуловые, носовые и решётчатая кости. ?????????????
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНООО! Какие проверочные слова в словах шапч_нка, вещ_, сумр_к, кр_вать, _кскурсия, п_триот, гр_жданин, те_итория, с_противление, ка_...
Ответить