Морфологический разбор слова облаках
Русский язык
Морфологический разбор слова облаках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На розовых (на чём?) облаках - сущ. 2. Н. ф. - облака 3. Пост.- нариц., неодуш., 2 скл. Непост.- П. п., мн. ч. 4. На розовых (на чём?) облаках -Обстоятельство
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