Мотоциклист едет первую половину пути со скоростью 90 км/ч ,а вторую половину-со ск??ростью 70км/ч .Найдите среднюю скорость мотоцикла на всем пути

Физика
Мотоциклист едет первую половину пути со скоростью 90 км/ч ,а вторую половину-со ск??ростью 70км/ч .Найдите среднюю скорость мотоцикла на всем пути
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90+70=160 160:2=80 ответ: средняя скорость 80 кмч
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