Мотоциклист едет первую половину пути со скоростью 90 км/ч ,а вторую половину-со ск??ростью 70км/ч .Найдите среднюю скорость мотоцикла на всем пути

Физика

Мотоциклист едет первую половину пути со скоростью 90 км/ч ,а вторую половину-со ск??ростью 70км/ч .Найдите среднюю скорость мотоцикла на всем пути

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