Может ли режим всех рек быть одинаковым может ли режим реки влиять на жизнь людей ?? их хозяйственную деятельность

География
Может ли режим всех рек быть одинаковым может ли режим реки влиять на жизнь людей ?? их хозяйственную деятельность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не может быть всех рек быть одинаковым может ли режим реки влиять на жизнь людей и их хозяйственную деятельность
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