Сходство степной зоны и пустынной в казахстане

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Лесостепная и степная зоны Казахстана. В пределы Казахстана лесостепь заходит только своими крайними южными выступами. Она протянулась с запада на восток неширокой полосой (150-250 км), занимающей самую крайнюю северную часть республики. Лесостепь пред­ставляет собой отдельные островки древесной растительно­сти (колки), разбросанные среди степи. Казахстанская лесо­степь занимает лишь небольшую часть Западно-Сибирской равнины и возвышенности Общий Сырт. Поверхность земли в зоне лесостепи ровная. На ней встречаются небольшие понижения, некоторые из них за­нимают озера. В зоне насчитывается более 6000 озер. Климат в зоне лесостепи по сравнению с другими зона­ми относительно благоприятный. Здесь осадков выпадает больше, чем в других зонах (300-350 мм), значительная часть их приходится на лето. Лето умеренно жаркое, средняя температура июля +18+20°С. Зима довольно суровая. В отдельные дни морозы доходят до -51-53°С. Средняя тем­пература января -17°-19°С. Реки питаются почти целиком за счет талых снеговых вод. Воды Ертыса, Есиля, Тобола и других крупных рек ис­пользуются не только для бытовых нужд населения, но и в промышленных целях.