Можно ли одновременно точно измерить координату частицы и ее скорость? (пожалуйста с объяснениями что да как)

Физика
Можно ли одновременно точно измерить координату частицы и ее скорость? (пожалуйста с объяснениями что да как)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это смотря какой частицы. Так например, представьте молекулу. Молекула в свою очередь состоит из атомов. Скорость атомов можно определить, а вот координату не определишь.  Также это можно коснутся и частички света (фотона). Скорость света можно определить, а вот координаты этой частички не определить так как, по сравнению частички и вселенной получается весьма размытое представление.     Не кто как Гейзенберг и его принцип неопределённости, вам расскажут подробнее... А вот допустим в механике (разделе физики) к примеру: Тело брошено вертикально вверх, можно определить его скорость в некоторый момент времени, так и допустим высоту на которую поднимется тело.
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