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Можно только слова!☝️☝☝
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитирую:"В условиях первобытного общества люди объединялись в союзы - племена, которые состояли из родов, имевших общих предков. Настоящим человеком, которому нельзя делать зла, считался только человек своего рода и племени." 1)племена 2)родов 3) рода и племени
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