Можно только слова!☝️☝☝

Гость: Гость:

Цитирую:"В условиях первобытного общества люди объединялись в союзы - племена, которые состояли из родов, имевших общих предков. Настоящим человеком, которому нельзя делать зла, считался только человек своего рода и племени." 1)племена 2)родов 3) рода и племени