Муравей вопросик пригласил на урок помощницы трудолюбивых пчел составь слова из ??укв которые принесли пчелы Запиши его в клетках и ты узнаешь С чего начинается развитие растения. буквы о ы п е н е л и
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Муравей вопросик пригласил на урок помощницы трудолюбивых пчел составь слова из ??укв которые принесли пчелы Запиши его в клетках и ты узнаешь С чего начинается развитие растения. буквы о ы п е н е л и
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Опыление .... ........
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