Луч OB делит угол AOC на два угла. Найдите углы AOB и BOC, если а)угол AOC=150градусов, а угол AOB в 4 раза меньше угла BOC. б)луч OD - биссектриса угла AOC. Найдите угол BOD.

Алгебра

Луч OB делит угол AOC на два угла. Найдите углы AOB и BOC, если а)угол AOC=150градусов, а угол AOB в 4 раза меньше угла BOC. б)луч OD - биссектриса угла AOC. Найдите угол BOD.

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