Составить текст у которого 10 предложений. Что бы в этом тексте были корни с череду??щими гласными а о. И разобрать из этого текста 2 предложения одно с подчинительным союзом другой с сочинительным союзом.

Гость: Гость:

1)Оттого что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. 2)Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. 3)Не мил и свет, если друга нет. 4)Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину .5)Чем ночь темней, тем ярче звезды. 6)Снег становился все белее и ярче, так что ломило глаза. 7)Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. 8)Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним.