Попытайтесь объяснить почему страны с различным общественно-политическим устройством объелинились в Антигитлеровскую коалицию . Что разделяло и что сплачивало участников Антигитлеровской коалиции?
История
Попытайтесь объяснить почему страны с различным общественно-политическим устройством объелинились в Антигитлеровскую коалицию . Что разделяло и что сплачивало участников Антигитлеровской коалиции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англию и Францию Гитлер не любил поэтому они вместе,Гитлер напал на СССР они тоже присоединились,на США напала япония ну а потом и Германия войну кинула...
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