2log4 6+ log4 ( дробью 5.9)-log4 5
Алгебра
2log4 6+ log4 ( дробью 5.9)-log4 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2log4_ 6+ log4_ дробью 5/9-log4_ 5= log4_36 + log4_ 5/9 - log4_5= =log4_(36* 5/9) - log4_5 = log4_20 - log4_5 = log4_(20/5) = log4_4 = 1
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