Как алюминий, так и железо вытесняет металл из раствора соли, формула которой: 1)MgSO4 2)NaCl 3)CuSO4 4)ZnCl2
Химия
Как алюминий, так и железо вытесняет металл из раствора соли, формула которой: 1)MgSO4 2)NaCl 3)CuSO4 4)ZnCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно электрохимическому ряду напряжений металлов Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au И Al, и Fe смогут вытеснить медь. Fe также вытеснит Zn, но Al не сможет, ибо активность меньше. Таким образом, 4 ответ верен.
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