В грузовую машину погрузили 4 мешка риса по 6 кг А геркулеса 6 мешков по 2 кг. Найди м??ссу всей крупы?

Математика

В грузовую машину погрузили 4 мешка риса по 6 кг А геркулеса 6 мешков по 2 кг. Найди м??ссу всей крупы?

Автор: Гость