В грузовую машину погрузили 4 мешка риса по 6 кг А геркулеса 6 мешков по 2 кг. Найди м??ссу всей крупы?
Математика
В грузовую машину погрузили 4 мешка риса по 6 кг А геркулеса 6 мешков по 2 кг. Найди м??ссу всей крупы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 (риса)+12 (геркулеса) =36 кг крупы
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