Постройте график функции х= - 6/х Какова область определения функции? При каких зна??ениях х функция принимает отрицательные значения?
Алгебра
Постройте график функции х= - 6/х Какова область определения функции? При каких зна??ениях х функция принимает отрицательные значения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как на 0 делить нельзя ОДЗ х≠0 значит область определения х∈(-∞;0)∪(0;+∞) отрицательные значения функция принимает при х>0
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