Мы сестрой ходили на елку. она была очень нарядная, праздничная. клоун подарил шар??ки ребятам. они были круглые, вытянутые, длинные. подарки нам раздавали снегурочки. они оказались большими и вкусными. Нас встречали герои муль...

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Мы сестрой ходили на елку. она была очень нарядная, праздничная. клоун подарил шар??ки ребятам. они были круглые, вытянутые, длинные. подарки нам раздавали снегурочки. они оказались большими и вкусными. Нас встречали герои мультфильмов. я их не видел. Сделай предложения полностью понятными и запиши их.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы с сестрой ходили на ёлку, которая была очень нарядная и праздничная. Там клоун подарил ребятам шарики, шарики были круглые, вытянутые и длинные.  Снегурочки нам раздавали подарки, которые оказались большими и вкусными. Там нас встречали герой мультфильмов, а я, к сожалению, их не видел.
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