Мы сестрой ходили на елку. она была очень нарядная, праздничная. клоун подарил шар??ки ребятам. они были круглые, вытянутые, длинные. подарки нам раздавали снегурочки. они оказались большими и вкусными. Нас встречали герои муль...

Гость: Гость:

Мы с сестрой ходили на ёлку, которая была очень нарядная и праздничная. Там клоун подарил ребятам шарики, шарики были круглые, вытянутые и длинные. Снегурочки нам раздавали подарки, которые оказались большими и вкусными. Там нас встречали герой мультфильмов, а я, к сожалению, их не видел.