(n+1)!/(n-1)! решение
Алгебра
(n+1)!/(n-1)! решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n+1)!/(n-1)!=((n-1)!×n×(n+1))/(n-1!)=n×(n+1)
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