Периметр квадрата равен 11 см . найди длину его стороны . пожалуйста скажите как на 4 ни делится .
Математика
Периметр квадрата равен 11 см . найди длину его стороны . пожалуйста скажите как на 4 ни делится .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. у квадрата все стороны равны, и их 4, то: 11÷4 = 2,75 ответ: 2,75 см длина каждой стороны квадрата
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