На блюде лежит 8 груш и столько же апельсинов сколько всего фруктов лежит на блюде?
Математика
На блюде лежит 8 груш и столько же апельсинов сколько всего фруктов лежит на блюде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На блюде лежит 8 груш и 8 апельсинов. 8+8=16 ответ:16
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