Основание пирамиды ромб с диагоналями 10 и 16 см найти боковые ребра пирамиды если ее высота проходит через точку пересечения диагоналей основания и равна 14
Математика
Основание пирамиды ромб с диагоналями 10 и 16 см найти боковые ребра пирамиды если ее высота проходит через точку пересечения диагоналей основания и равна 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC=16 см DB=10 см SO=14 см AS-? BS-? CS-? DS-? Рассмотрим ΔASC Высота SO делит основание AC пополам ⇒ ΔASC -равнобедренный ⇒ AS=SC, аналогично с ΔBSD, BS=SD. Рассмотрим ΔASO - прямоугольный (SO⊥AO) По теореме Пифагора: AS²=AO²+SO² AO=AC/2 (О - центр АС) AO=8 см AS²=8²+14²=64+196=260 см² AS=√260 см AS=SC=√260 см Рассмотрим ΔBSO - прямоугольный (SO⊥BO) По теореме Пифагора: BS²=BO²+SO² BO=BD/2 (О - центр BD) BO=10/2 см=5 см BS²=5²+14²=25+196=219 см² BS=√219 см BS=SD=√219 см Ответ: AS=SC=√260 см; BS=SD=√219 см
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