Основание пирамиды ромб с диагоналями 10 и 16 см найти боковые ребра пирамиды если ее высота проходит через точку пересечения диагоналей основания и равна 14

Математика

Основание пирамиды ромб с диагоналями 10 и 16 см найти боковые ребра пирамиды если ее высота проходит через точку пересечения диагоналей основания и равна 14

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