На день рождения я мечтаю получить в подарок велосипед-синтаксический разбор

Гость: Гость:

На день рождения я мечтаю получить в подарок велосипед. Подлежащее- я, мечтаю-сказуемое. Схема- открываются квадратные скобки, в них подлежащие и сказуемое( одна черта и за ней две черты)( как подчеркиваешь подлежащие и сказуемое),затем квадратная скобка закрыватся). Дальше (Повест,невоскл,простое,двусост,распр,неосл.).