На фотке указанно карандашом если не видно то 742))))))

Алгебра
На фотке указанно карандашом если не видно то 742))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2х+1=3*6 2х=18-1 х=8.5 2) (х-7)/1=1/2 (х-7)*2=1 х-7=0.5 х=7.5 3) 2х/6 - 3х/6=3/6 -х/6=3/6 -х=3 х=-3 4) 12х/9 - х/9 = 1 + 1/6 11х/9=7/6 11х/3=7/2 22х=21 х=21/22
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