Перечислите виды памяти компьютера в порядке возрастания через запятую
Информатика
Перечислите виды памяти компьютера в порядке возрастания через запятую
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Регистры процессора, Внешняя память, ОП, ПЗУ
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