Николай коперник кто он?
История
Николай коперник кто он?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Николай коперник это польский астроном создатель геоцентрической системы мира
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