Определите, каково относителтное изменение веса тела при переносе его с экватора Земли на полюс

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Вес тела численно равен силе тяжести, т.е. притяжению Земли, при покое и равномерном прямолинейном движении. Чем меньше расстояние до центра Земли, тем больше притяжение. Земля не шар, она сплюснута у полюсов, расстояние до центра у полюсов меньше, поэтому при перенесении тела с экватора на полюс его вес увеличится.