Помогите! Известно,что угол (cd)=50 градусов,угол(de)=80 грудусам. Может ли луч е проходить между сторонами угла (cd).

Геометрия
Помогите! Известно,что угол (cd)=50 градусов,угол(de)=80 грудусам. Может ли луч е проходить между сторонами угла (cd).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не может, потому что угл (de) с большими градусами получается угл(сd) в угле (de)
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