На каком этапе жизненного цикла мхи зависят от воды?Срочно!!! Заранее спасибо)

Биология
На каком этапе жизненного цикла мхи зависят от воды?Срочно!!! Заранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На размножения !!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить пожалуйста!!!!!!!! а)найди значение выражения 35*х при х=2,5,10 б)найди значения выражения 90:х при х=2,5,10
Ответить
Математика
Помогите решить 3.2/9-2.1/9+x=4.5/9
Ответить
Математика
В 2 ящика почтальон разложил 6 писем.сколько писем могло бытьв каждом ящике? все ва??ианты
Ответить
Математика
8. Из проволоки, длина которой 18 дм, сделали два одинаковых треугольника. Найти пер??метр одного треугольника и длину стороны, если все его сторон...
Ответить
Физика
При каких условиях падение тел можно считать свободным ?
Ответить