На координатной плоскости постройте треугольник с вершинами A (0; -2); B (6; -2); C (6; 4). На??дите площадь треугольника ABC. Единичный отрезок равен 1 см. Помогите пожалуйста, мне только решение площади нужно, заранее спасибо.

Математика

На координатной плоскости постройте треугольник с вершинами A (0; -2); B (6; -2); C (6; 4). На??дите площадь треугольника ABC. Единичный отрезок равен 1 см. Помогите пожалуйста, мне только решение площади нужно, заранее спасибо.

Автор: Гость