Помогите пожалуйста!!! это срочно. проболела, надо сдавать. я на домашнем обучени??, в учебниках нет половины материала!!

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! это срочно. проболела, надо сдавать. я на домашнем обучени??, в учебниках нет половины материала!!

Автор: Гость