Помогите пожалуйста!!! это срочно. проболела, надо сдавать. я на домашнем обучени??, в учебниках нет половины материала!!
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Помогите пожалуйста!!! это срочно. проболела, надо сдавать. я на домашнем обучени??, в учебниках нет половины материала!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1-1,,, А2-4,,,А3-1,,,А4-3. В1-несмотря
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