Гость: Гость:

Последний поклон бунтарю. Но вот ведь беда - прохудился. Как будто течет высота Вокруг - водяная завеса. Но все в одночасье ушло. Мой зонтик, мой старый дружок, желая отвесить поклон. и солнце смеялось над лесом. На просеке стайка ворон. совсем прохудился, болезный. Вчера еще было тепло, Бежать? Но бежать бесполезно. - А дождь?! Не первый тому, кто проворней. Стекают по ручке зонта Им каркать уже неохота. - А дождь? пастель добавляя в зарю. по лапе нахмуренной цапли. холодные майские капли. - А дождь... Мне мамой подарен был зонт. Может этот?