Помогите пожалуйста вообще не знаю как решить Надо решить уравнение реакции: 1.H3PO4+CaO= 2.KNO3+Al(OH)3 3.CaCO3+NaOH 4.Al2O3+NaOH 5.Al2(SO4)+NaOH
Химия
Помогите пожалуйста вообще не знаю как решить Надо решить уравнение реакции: 1.H3PO4+CaO= 2.KNO3+Al(OH)3 3.CaCO3+NaOH 4.Al2O3+NaOH 5.Al2(SO4)+NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2H3PO4+3CaO=ca3 (PO4) 2+H2O2o 2.3KNO3+Al(OH)3=3koh+Al(NO3) 3 3.CaCO3+2NaOH=ca(OH) 2+Na2CO3 4.Al2O3+2NaOH=2 NaAlO2+H2O 5.Al2(SO4)3+5NaOH=3Na2so4+2Al (oH) 3
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