Помогите пожалуйста вообще не знаю как решить Надо решить уравнение реакции: 1.H3PO4+CaO= 2.KNO3+Al(OH)3 3.CaCO3+NaOH 4.Al2O3+NaOH 5.Al2(SO4)+NaOH

Химия

Помогите пожалуйста вообще не знаю как решить Надо решить уравнение реакции: 1.H3PO4+CaO= 2.KNO3+Al(OH)3 3.CaCO3+NaOH 4.Al2O3+NaOH 5.Al2(SO4)+NaOH

Автор: Гость