На опушке леса бьёт родник.Он тут давно.Над родником склонилась верба.Всех щедро поит родник чистой,прохладной водой .А вода в нем не убывает. Поставить ударение ,подчеркнуть все орфограммы.
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На опушке леса бьёт родник.Он тут давно.Над родником склонилась верба.Всех щедро поит родник чистой,прохладной водой .А вода в нем не убывает. Поставить ударение ,подчеркнуть все орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ОпушкЕ леса бЬёт рОдник.он тут дАвно.наД рОдником склОниласЬ верба.всех щедрО поит рОдник чистОй,прОхладнОй вОдой.а вОда в нем не убываЕт большие буквы это подчеркнутые буквы. А ударения сам(а) только веееерба ударение е
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