Мин сочинение про лет

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Про лето? если про лето тоЛето - всеми любимое время года. Летом все отдыхают от городской суеты в загородных домах с семьей, или же едут отдыхать в другие страны. У детей каникулы. Каждый день выходишь на улицу и видишь, какая же красивая природа летом! И цветы повсюду, и трава зелененькая, птички поют по утрам, солнечные лучи греют все сильнее и сильнее. Самый первый день лета - праздник, День защиты детей. Все дети получают в этот день подарки, и от этого становится все лучше и лучше. А в августе поспевает наша самая любимая ягода - арбуз. Все любят арбуз, ведь это очень сочная ягода, которая утоляет жажду в жаркий летний день. Как же я люблю лето!