Пожалуйста напишите шесть сложносочиненных предложений с разделительными союза??и или, либо, то - то.
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Пожалуйста напишите шесть сложносочиненных предложений с разделительными союза??и или, либо, то - то.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бить , стелить , брить , играть , чесать , выбивать , и умерать .
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