На прямой отмечено 20 точек так,что расстояние между любыми соседними точками равно 4 см.Какое расстояние между крайними точками?
Математика
На прямой отмечено 20 точек так,что расстояние между любыми соседними точками равно 4 см.Какое расстояние между крайними точками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может 80 см? новерно 4 умножить на 20
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