На прямой отмечено 20 точек так,что расстояние между любыми соседними точками равно 4 см.Какое расстояние между крайними точками?

Математика

На прямой отмечено 20 точек так,что расстояние между любыми соседними точками равно 4 см.Какое расстояние между крайними точками?

Автор: Гость