На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5
Геометрия
На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5
Ответ(ы):
Гость:
Решаем систему 15=11k+b - 3=2k+b ------------------ 12=9k k=4/3 b=1/3 уравнение прямой- y=4/3x+1/3 x=5, y=4/3*5+1/3=21/3=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши предложения с существительными первого склонения в творительны?? подеже полил цветы вода, шелестит ветер бумага дорога освещается ...
Русский язык
Озаглавь текст. Вставь недостающие буквы. В ноч ... с ш ... стого на седьмое янва- ря мы встр ... чали светлый праз ... ник Рож- дества Христ...
Русский язык
Ставить падеж после сущ. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревье??. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозо...