На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5

Геометрия

На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5

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