Составь и запиши предложения с существительными первого склонения в творительны?? подеже полил цветы вода, шелестит ветер бумага дорога освещается лунна суп сварили лапша небо затянуло туча ловил рыбу удочка крот живет под земля
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Составь и запиши предложения с существительными первого склонения в творительны?? подеже полил цветы вода, шелестит ветер бумага дорога освещается лунна суп сварили лапша небо затянуло туча ловил рыбу удочка крот живет под земля
Ответ(ы):
Гость:
Папа полили цветы водой. дорога освещается луной мама сварила суп с лапшой вчера небо затянуло тучей папа ловит рыбу удочкой крот живёт под землёй
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