На проспекте на расстоянии 100 м от моста расположена школа.Мотоциклист ,двигаясь от моста ,проехал мимо школы со скоростью 5 м/с ,а затем начал разгоняться с постоянным ускорением 2 м/с^2 .Найдите положение мотоциклиста относи...

Физика

На проспекте на расстоянии 100 м от моста расположена школа.Мотоциклист ,двигаясь от моста ,проехал мимо школы со скоростью 5 м/с ,а затем начал разгоняться с постоянным ускорением 2 м/с^2 .Найдите положение мотоциклиста относительно моста через 20 с после начала разгона.Траекторию движения мотоциклиста считать прямолинейной

Автор: Гость