На проспекте на расстоянии 100 м от моста расположена школа.Мотоциклист ,двигаясь от моста ,проехал мимо школы со скоростью 5 м/с ,а затем начал разгоняться с постоянным ускорением 2 м/с^2 .Найдите положение мотоциклиста относи...
Физика
На проспекте на расстоянии 100 м от моста расположена школа.Мотоциклист ,двигаясь от моста ,проехал мимо школы со скоростью 5 м/с ,а затем начал разгоняться с постоянным ускорением 2 м/с^2 .Найдите положение мотоциклиста относительно моста через 20 с после начала разгона.Траекторию движения мотоциклиста считать прямолинейной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = x₀ + v₀t + at²/2 x = 100 + 5t + t² x(20) = 100 + 5*20 + 20² = 100 + 100 + 400 = 600 м
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