На рисунке 36 угол ABD равен углу ADB, угол CBD равен углу CDB. Докажите, что треугольник ABC равен треугольнику ADC.

Математика
На рисунке 36 угол ABD равен углу ADB, угол CBD равен углу CDB. Докажите, что треугольник ABC равен треугольнику ADC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ABD= углу CDB как накрестлежащие. т. к. угол ABD равен углу ADB, а угол СВD=CDB, то треугольник ABC=АDC
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