Какие качества проявил Владимир Дубровский на службе? Какие качества отца переня?? Владимир Дубровский?

Литература
Какие качества проявил Владимир Дубровский на службе? Какие качества отца переня?? Владимир Дубровский?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Качества, которые Владимир Дубровский перенял от отца: честность, справедливость, порядочность. 2. Качества, которые проявил Владимир Дубровский на службе:  образованность, честность, решительность и порядочность, ловкость и отвагу.
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