На рисунке изображено четыре одинаковых закрашенных прямоугольника, образующие ??вадрат с белым центром. Периметр каждого- 16см. Чему Равен периментр квадрата?

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В интернете задачу не нашёл, но сидел и ломал голову чертя на бумаге... Если считать, что 2 стороны прямоугольника - 16:2=8 → то P□=32 (8*4) Просто, представь себе этот квадрат, и всё станет понятно) Я брал сторону за 8-b, но не получалось, а потом вспомнил про незакрашеное внутри квадрата. Там необычный квдарат, ведь 1 сторону составляет как бы 2, и 8-b превращается просто в 8.